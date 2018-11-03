Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двухлетний ребенок получил ушиб мозга после драки в детском саду Петербурга

80
0 Оставить комментарий

Двухлетний ребенок получил ушиб мозга после драки в детском саду Петербурга

Санкт-Петербург, 3 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах получения ребенком ушибов головного мозга в Санкт-Петербурге.

Сообщение о поступившем в отделение ДГБ №5 имени Филатова двухлетнем мальчике в тяжелом состоянии получили сотрудники полиции утром в пятницу, 2 ноября. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.

Мальчика доставили в больницу из квартиры, расположенной по Дунайскому проспекту. Удалось установить, что 30 сентября около 12.00 ребенок в детском саду толкнул сверстник. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом пишет «78».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.