Двухлетний ребенок получил ушиб мозга после драки в детском саду Петербурга

Санкт-Петербург, 3 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах получения ребенком ушибов головного мозга в Санкт-Петербурге.

Сообщение о поступившем в отделение ДГБ №5 имени Филатова двухлетнем мальчике в тяжелом состоянии получили сотрудники полиции утром в пятницу, 2 ноября. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.

Мальчика доставили в больницу из квартиры, расположенной по Дунайскому проспекту. Удалось установить, что 30 сентября около 12.00 ребенок в детском саду толкнул сверстник. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом пишет «78».