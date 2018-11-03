Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водителя зажало в раскуроченной иномарке после ДТП в центре Петербурга

105
0 Оставить комментарий

Водителя зажало в раскуроченной иномарке после ДТП в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 3 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Санкт-Петербурга: столкнулись три машины. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на слова очевидцев в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла рано утром в центре города на трамвайных путях перед Литейным мостом на одноименном проспекте. По предварительным данным, столкнулись такси, внедорожник и машина немецкой марки. Последняя получила серьезные механические повреждения.

По словам очевидцев, одного из водителей зажало в машине. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и экстренных служб.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.