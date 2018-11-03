Водителя зажало в раскуроченной иномарке после ДТП в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 3 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Санкт-Петербурга: столкнулись три машины. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на слова очевидцев в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла рано утром в центре города на трамвайных путях перед Литейным мостом на одноименном проспекте. По предварительным данным, столкнулись такси, внедорожник и машина немецкой марки. Последняя получила серьезные механические повреждения.

По словам очевидцев, одного из водителей зажало в машине. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и экстренных служб.