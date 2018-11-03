Детскую коляску подожгли в парадной дома в Петербурге

Москва, 3 ноября. Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде дома в ночь на 3 ноября в Санкт-Петербурге, пишут «Невские новости».

Инцидент зафиксировали в ночь со 2 на 3 ноября в подъезде дома, расположенного на Благодатной улице. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

Известно, что неизвестные подожгли оставленную в подъезде детскую коляску, а также кнопки дверных звонков.

По словам местных жителей, подобное происходит не в первый раз. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить личности поджигателей.