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Детскую коляску подожгли в парадной дома в Петербурге

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Детскую коляску подожгли в парадной дома в Петербурге

Москва, 3 ноября. Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде дома в ночь на 3 ноября в Санкт-Петербурге, пишут «Невские новости».

Инцидент зафиксировали в ночь со 2 на 3 ноября в подъезде дома, расположенного на Благодатной улице. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

Известно, что неизвестные подожгли оставленную в подъезде детскую коляску, а также кнопки дверных звонков.

По словам местных жителей, подобное происходит не в первый раз. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить личности поджигателей.

Автор: Алексей Громов
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