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Прохожий упал в яму с кипятком в Петербурге

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Прохожий упал в яму с кипятком в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Мужчина получил тяжелые травмы, упав в яму с кипятком в Колпино.

Инцидент произошел у многоквартирного дома на пересечении улицы Ижорского батальона и улицы Октябрьской в ночь на 3 ноября. Молодой человек возвращался из кинотеатра «Мираж Синема», провалился в яму с кипятком и получил серьезные травмы, сообщает портал 78.ru.

По данным издания, на месте происшествия в связи с порывом на магистральном трубопроводе диаметром в 500 миллиметров велись ремонтные работы. В коммунальных службах отмечают, что территория была огорожена.

«Мы видели, как молодой человек шел. Мы попытались его остановить, но он пожелал срезать путь и провалился в яму с теплоносителем», — цитирует очевидцев происшествия издание.

Пострадавший получил ожоги 1-й степени. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Автор: Виктор Мальцев
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