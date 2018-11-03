Прохожий упал в яму с кипятком в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Мужчина получил тяжелые травмы, упав в яму с кипятком в Колпино.

Инцидент произошел у многоквартирного дома на пересечении улицы Ижорского батальона и улицы Октябрьской в ночь на 3 ноября. Молодой человек возвращался из кинотеатра «Мираж Синема», провалился в яму с кипятком и получил серьезные травмы, сообщает портал 78.ru.

По данным издания, на месте происшествия в связи с порывом на магистральном трубопроводе диаметром в 500 миллиметров велись ремонтные работы. В коммунальных службах отмечают, что территория была огорожена.

«Мы видели, как молодой человек шел. Мы попытались его остановить, но он пожелал срезать путь и провалился в яму с теплоносителем», — цитирует очевидцев происшествия издание.

Пострадавший получил ожоги 1-й степени. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.