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Билал и Анксунамун: названы самые редкие имена детей в Петербурге

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Билал и Анксунамун: названы самые редкие имена детей в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Больше 5,5 тысяч детей появились на свет в октябре 2018 года в городе на Неве. Соответствующие данные приводит комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Если в сентябре текущего года родились 5139 малышей, то в октябре — 5692 детей. Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали Артем, Михаил, Роман, Иван и Александр, а девочек чаще всего называли Софиями, Аннами, Мариями, Елизаветами и Полинами.

Самыми необычными именами стали Анксунамун, Эвлия, Лета, Владиана и Отилия среди девочек, а среди мальчиков — Билал, Максимус, Мигель, Нил и Дориан. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ксения Пудовкина
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