Власти Петербурга отказались устанавливать памятник в акватории Невы

Санкт-Петербург, 2 ноября. Эксперты рассказали, почему не получится установить памятник Петру I у Эрмитажа в акватории Невы.

Ранее участники конкурса по созданию в городе на Неве малых архитектурных форм комитета по градостроительству и архитектуре выступили с идеей разместить памятник Петру I в главной речной артерии Санкт-Петербурга, а именно в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами.

В комитете подчеркнули, что предложение необычное, однако реализовать его не получится, так как акватория Невы является объектом федерального значения. Кроме этого, эксперты подчеркнули, что длина памятника составляет около километра, а это уже не малые архитектурные формы. Об этом пишет «Петербургский дневник».