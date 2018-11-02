«Родные, простите нас»: потомки блокадников против Фестиваля света в Московском парке Победы

На Фестиваль света — 2018, запланированный в Петербурге в ноябрьские праздники, город готов потратить 80 млн рублей. Заказчиком мероприятия выступает комитет по туризму Санкт-Петербурга, партнерами — официальные дилеры немецкого завода BMW, а главной темой должно стать будущее, космос и цифровые технологии.

Уже определены победители конкурсов по госзаказам, подготовка идет полным ходом. Помимо основной площадки — СКК «Петербургский» — организаторы намерены задействовать территорию расположенного рядом Московского парка Победы. Как следует из открытых источников, парк станет «мистическим лесом» с гигантскими светящимися зайцами, танцующими роботами, «говорящими лицами» на кронах деревьев и фонариками, на фоне которых, как гласят рекламные тексты, все желающие смогут сделать красивые селфи.

Все это буйство футуризма привело в ужас потомков блокадных семей Ленинграда и неравнодушных горожан, которые еще не забыли, почему Московский парк Победы, памятник культурного наследия федерального значения, называют «второй Пискаревкой»

«Они думали, что все уже вымерли, но мы еще живы, — заявила Федеральному агентству новостей защитница парка Победы, дочь блокадников Татьяна Алексеевна Малькова. — Мы все в России — наследники Великой Победы, но о цене этой победы, похоже, кое-кто ради денег готов забыть. Моя мама была среди тех, кто сажал здесь деревья в память о близких. Московский парк Победы был разбит в 1945 году на месте 1-го кирпичного завода, как памятник погибшим ленинградцам и защитникам города. Пруды парка — это бывшие карьеры. До войны в них добывали песок и глину, а во время блокады туда сбрасывали пепел сожженных в заводских печах трупов. Ветром этот пепел разносило по всему парку. Это сотни тысяч неупокоенных людей. Каждая травинка и дерево в парке Победы растет на почве, смешанной с человеческим прахом. В 1945 году выжившие ленинградцы сажали здесь деревья и вешали на них бирки с именами своих близких, которых забрала война. А теперь на этих деревьях хотят показывать «говорящие лица»? «Гигантские зайцы» по этой земле будут бегать? Мы не оставим это без ответа».

По словам общественницы, соответствующее обращение уже лежит на столе у врио губернатора Александра Беглова.

«Это жалоба на вице-губернатора Олега Маркова и комитет по туризму. Современные петербуржцы не знают истории города, истории блокады, и уж точно ее не знают чиновники разного ранга, судя по тому, что они творят», — отметила она.

Мемориальная зона Московского парка Победы действительно занесена в перечень воинских захоронений РФ, а сам парк является объектом культурного наследия федерального значения. Как заявила ФАН градозащитница Тамара Денисенко, краевед по профессии, захоронением можно считать не только мемориальную зону, но и всю территорию парка.

История этой земли страшна и трагична. В 1942 году, когда 11 действовавших кладбищ перестали справляться с потоком трупов, правительство города приняло решение организовать массовую кремацию в печах 1-го кирпичного завода, располагавшегося прямо у сегодняшнего выхода из метро.

Для руководства блокадного Ленинграда это был вынужденный шаг: весной слегка присыпанные землей гробы начали оттаивать, на улицах и в подъездах лежали трупы. Возникла эпидемиологическая угроза. Сил хоронить своих близких у многих горожан не осталось, некоторые умирали, пока везли свой скорбный груз на кладбища.

Предание тел огню считалось среди обывателей кощунством, и ни одного крематория к тому моменту в городе не построили. Поэтому для кремации пришлось приспособить кирпичный завод. На сбор погибших выделили около 50 машин, в зависимости от тоннажа установили норму загрузки: 40 тел на «полуторку», 60 трупов на «трехтонку», и около ста — на «пятитонку».

Пропускную способность завода-крематория, стоявшего на месте сегодняшнего парка Победы, по особому распоряжению довели до 880 трупов в сутки. В тоннельных печах путем специально разработанного технологического процесса и конструктивного изменения печей и вагонеток были достигнуты ранее невозможные высокие температуры. Трупы сгорали моментально.

А весь образовавшийся пепел вывозили и ссыпали в карьеры, которые позже стали прудами. Сегодня сложно сказать, сколько именно тел сгинуло в заводских печах. Во-первых, во времена советской власти эта массовая кремация была строго засекречена, во-вторых, большинство трупов было не опознано, без документов и данных, а от тел остался лишь развеянный по земле пепел. Только по официальным данным, опубликованным на сайте парка, в печах сгорело более 100 тысяч тел ленинградцев и защитников города. По словам Тамары Григорьевны, здесь кремировано во много раз больше людей, но восстановить всю картину документально практически невозможно, тем более, что живых свидетелей практически не осталось.

Сейчас у Московского парка Победы немало защитников — почти полторы тысячи человек, но все они — очень пожилые люди. Они не умеют вести и «раскручивать» паблики в социальных сетях, «раздувать хайп» и вести войну в мире информационных технологий. Они просто искренне не понимают, как накануне 75-летия снятия блокады Ленинграда, к которому готовится не только Петербург, но и вся страна, в парке Победы могут проводить шоу с единорогами в облаках и селфи на фоне фонариков.

«Мы не остановимся и не пустим в парк все эти гулянья, — заявила ФАН Тамара Денисенко. — Как только в парк начнут завозить технику, мы встанем с пикетами. Мы будем там стоять все три дня, мы уже подготовили плакаты. Мы написали на них: «Родные, простите нас за это глумление над вашим прахом». Это все, что мы можем сделать для тех, чей пепел лежит в этой земле, раз чиновники не имеют ни совести, ни сердец».

К слову, согласование мероприятия действительно идет со скрипом. Главной загвоздкой стала не память о павших ленинградцах, а тот факт, что парк относится к объектам защиты федерального значения. Изначально, по данным ФАН, проведение гуляний в парке отказались согласовывать в КГИОП и в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении редакции, еще на прошлой неделе в КГИОП сочли установку большого количества сценического, светового и звукового оборудования (досмотровых рамок, биотуалетов, шатров, проекторов, полотен для проекций, палаток и т. д.) потенциально опасной для парка. И в соответствии со статьей 33 Федерального Закона №73 «Об объектах культурного наследия» запретили проводить мероприятия.

Однако на этой неделе, как стало известно ФАН от источника, КГИОП пересмотрел свою позицию и согласовал фестиваль. Правда, на запрос редакции официального ответа ведомство не дало: сославшись на загрузку, ответить пообещали в течение положенной по закону недели, то есть уже после мероприятия.

Зато удалось получить четкий ответ от комитета по благоустройству. Да, нагрузка на парк определенно опасна для объектов благоустройства, сообщили ФАН в этом ведомстве, в связи с чем в проведении шоу в парке организаторам отказано.

Федеральное агентство новостей связалось с заказчиком мероприятия, комитетом по туризму Санкт-Петербурга, и получило весьма подробный ответ. Там редакции сообщили, что опыт использования прилегающих к основной площадке территорий заимствован у стран, где такой подход применяется давно.

«Путем задействования в мероприятии нескольких смежных зон создается общая атмосфера праздника не только на основной площадке, но и на всех прилегающих территориях, — пояснила ФАН и. о. председателя комитета Нана Гвичия. — Основная площадка разгружается, и гости могут свободно посещать мероприятия, гуляя и общаясь. Подобный тренд на расширение зоны проведения таких фестивалей мы наблюдали в Берлине, Амстердаме, Лионе, Москве и в других крупных городах. Хотелось бы также отметить, что Фестиваль света — это не только развлекательное, но и познавательное мероприятие, дающее всем его участникам возможность не только познакомиться с современными технологическими решениями, но и вспомнить историю города, лучше узнать его уникальную культуру».

По словам Гвичия, аллея Героев парка Победы — это место, где каждый может соприкоснуться с историей, вспомнить о великих исторических личностях, уроженцах Петербурга.

«Использование этой части парка и оформление ее тематическими инсталляциями, носящими исторический характер, дает возможность петербуржцам и гостям города ближе познакомиться с его историей и культурой, узнать о значимых событиях, произошедших в городе», — отметила она.

По мнению Наны Гвичия, тема космоса, цифровых технологий и будущего характерна для Санкт-Петербурга как города, идущего в ногу со временем.

«Размещение объектов фестиваля планируется на центральной аллее парка — аллее Героев, и в локациях, находящихся в непосредственной близости от детской площадки и парка аттракционов «Гагарин-парк», привлекающих большое количество детей, — продолжила Гвичия. — В любом случае комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга будет действовать в рамках закона. Все инсталляции будут размещены в тех локациях, на которые будут даны официальные разрешения от соответствующих органов. Решение вопросов о размещении световых инсталляций проходит в рабочем режиме».

Резюмируем ответ из комитета: вопрос о переносе мероприятия не рассматривается, площадкой фестиваля станет СКК «Петербургский» и прилегающие к нему территории.

Кроме того, редакции сообщили, что 26 октября в администрации Московского района прошло совещание с участием председателя комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, депутата законодательного собрания Павла Зеленкова, а также нескольких представителей ветеранских и общественных организаций. Защитников парка Победы, по их словам, на эту встречу не приглашали.

Зато, как следует из протокола совещания, предоставленного редакции ФАН, другие общественники, присутствовавшие на мероприятии, сочли проведение праздника в парке Победы оправданным. Например, председатель «Союза защиты пожилых» Нина Анисимова не находит проведение фестиваля оскорбительным для захоронений, расположенных на его территории. Кроме того, в протоколе отражено, что Анисимова «приветствует привлечение внимания молодежи и жителей города к истории парка и города».

Ситуация сложилась, конечно, неоднозначная. С одной стороны, программа городских мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, утверждалась в правительстве «единым пакетом». Конкурсы на проведение фестиваля за 80 миллионов рублей уже выиграны, выкрутиться из сложившейся ситуации действительно сложно. Так же сложно, как оценить уместность шоу, с учетом того, что точных эскизов и указания локаций мероприятия нигде не выложено.

Не исключено, что световое шоу в парке действительно состоится. Тогда гостям праздника придется идти на гуляния мимо стариков с плакатами в руках, чтобы посмотреть на «говорящие лица» в кронах деревьев, растущих из земли, смешанной с пеплом сожженных ленинградцев.