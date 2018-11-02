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«Родные, простите нас»: потомки блокадников против Фестиваля света в Московском парке Победы

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«Родные, простите нас»: потомки блокадников против Фестиваля света в Московском парке Победы

На Фестиваль света — 2018, запланированный в Петербурге в ноябрьские праздники, город готов потратить 80 млн рублей. Заказчиком мероприятия выступает комитет по туризму Санкт-Петербурга, партнерами — официальные дилеры немецкого завода BMW, а главной темой должно стать будущее, космос и цифровые технологии.

Уже определены победители конкурсов по госзаказам, подготовка идет полным ходом. Помимо основной площадки — СКК «Петербургский» — организаторы намерены задействовать территорию расположенного рядом Московского парка Победы. Как следует из открытых источников, парк станет «мистическим лесом» с гигантскими светящимися зайцами, танцующими роботами, «говорящими лицами» на кронах деревьев и фонариками, на фоне которых, как гласят рекламные тексты, все желающие смогут сделать красивые селфи.

Все это буйство футуризма привело в ужас потомков блокадных семей Ленинграда и неравнодушных горожан, которые еще не забыли, почему Московский парк Победы, памятник культурного наследия федерального значения, называют «второй Пискаревкой»

Московский парк Победы, памятник культурного наследия федерального значения, называют «второй Пискаревкой»

«Они думали, что все уже вымерли, но мы еще живы, — заявила Федеральному агентству новостей защитница парка Победы, дочь блокадников Татьяна Алексеевна Малькова. — Мы все в России — наследники Великой Победы, но о цене этой победы, похоже, кое-кто ради денег готов забыть. Моя мама была среди тех, кто сажал здесь деревья в память о близких.

Московский парк Победы был разбит в 1945 году на месте 1-го кирпичного завода, как памятник погибшим ленинградцам и защитникам города. Пруды парка — это бывшие карьеры. До войны в них добывали песок и глину, а во время блокады туда сбрасывали пепел сожженных в заводских печах трупов. Ветром этот пепел разносило по всему парку.

Это сотни тысяч неупокоенных людей. Каждая травинка и дерево в парке Победы растет на почве, смешанной с человеческим прахом. В 1945 году выжившие ленинградцы сажали здесь деревья и вешали на них бирки с именами своих близких, которых забрала война. А теперь на этих деревьях хотят показывать «говорящие лица»? «Гигантские зайцы» по этой земле будут бегать? Мы не оставим это без ответа».

По словам общественницы, соответствующее обращение уже лежит на столе у врио губернатора Александра Беглова.

«Это жалоба на вице-губернатора Олега Маркова и комитет по туризму. Современные петербуржцы не знают истории города, истории блокады, и уж точно ее не знают чиновники разного ранга, судя по тому, что они творят», — отметила она.

Мемориальная зона Московского парка Победы действительно занесена в перечень воинских захоронений РФ, а сам парк является объектом культурного наследия федерального значения. Как заявила ФАН градозащитница Тамара Денисенко, краевед по профессии, захоронением можно считать не только мемориальную зону, но и всю территорию парка.

История этой земли страшна и трагична. В 1942 году, когда 11 действовавших кладбищ перестали справляться с потоком трупов, правительство города приняло решение организовать массовую кремацию в печах 1-го кирпичного завода, располагавшегося прямо у сегодняшнего выхода из метро.

Для руководства блокадного Ленинграда это был вынужденный шаг: весной слегка присыпанные землей гробы начали оттаивать, на улицах и в подъездах лежали трупы. Возникла эпидемиологическая угроза. Сил хоронить своих близких у многих горожан не осталось, некоторые умирали, пока везли свой скорбный груз на кладбища.

Предание тел огню считалось среди обывателей кощунством, и ни одного крематория к тому моменту в городе не построили. Поэтому для кремации пришлось приспособить кирпичный завод. На сбор погибших выделили около 50 машин, в зависимости от тоннажа установили норму загрузки: 40 тел на «полуторку», 60 трупов на «трехтонку», и около ста — на «пятитонку».

Пропускную способность завода-крематория, стоявшего на месте сегодняшнего парка Победы, по особому распоряжению довели до 880 трупов в сутки. В тоннельных печах путем специально разработанного технологического процесса и конструктивного изменения печей и вагонеток были достигнуты ранее невозможные высокие температуры. Трупы сгорали моментально.

А весь образовавшийся пепел вывозили и ссыпали в карьеры, которые позже стали прудами. Сегодня сложно сказать, сколько именно тел сгинуло в заводских печах. Во-первых, во времена советской власти эта массовая кремация была строго засекречена, во-вторых, большинство трупов было не опознано, без документов и данных, а от тел остался лишь развеянный по земле пепел. Только по официальным данным, опубликованным на сайте парка, в печах сгорело более 100 тысяч тел ленинградцев и защитников города. По словам Тамары Григорьевны, здесь кремировано во много раз больше людей, но восстановить всю картину документально практически невозможно, тем более, что живых свидетелей практически не осталось.

Сейчас у Московского парка Победы немало защитников — почти полторы тысячи человек, но все они — очень пожилые люди. Они не умеют вести и «раскручивать» паблики в социальных сетях, «раздувать хайп» и вести войну в мире информационных технологий. Они просто искренне не понимают, как накануне 75-летия снятия блокады Ленинграда, к которому готовится не только Петербург, но и вся страна, в парке Победы могут проводить шоу с единорогами в облаках и селфи на фоне фонариков.

«Мы не остановимся и не пустим в парк все эти гулянья, — заявила ФАН Тамара Денисенко. — Как только в парк начнут завозить технику, мы встанем с пикетами. Мы будем там стоять все три дня, мы уже подготовили плакаты. Мы написали на них: «Родные, простите нас за это глумление над вашим прахом». Это все, что мы можем сделать для тех, чей пепел лежит в этой земле, раз чиновники не имеют ни совести, ни сердец».

В 1945 году выжившие ленинградцы сажали здесь деревья и вешали на них бирки с именами своих близких, которых забрала война

К слову, согласование мероприятия действительно идет со скрипом. Главной загвоздкой стала не память о павших ленинградцах, а тот факт, что парк относится к объектам защиты федерального значения. Изначально, по данным ФАН, проведение гуляний в парке отказались согласовывать в КГИОП и в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении редакции, еще на прошлой неделе в КГИОП сочли установку большого количества сценического, светового и звукового оборудования (досмотровых рамок, биотуалетов, шатров, проекторов, полотен для проекций, палаток и т. д.) потенциально опасной для парка. И в соответствии со статьей 33 Федерального Закона №73 «Об объектах культурного наследия» запретили проводить мероприятия.

Однако на этой неделе, как стало известно ФАН от источника, КГИОП пересмотрел свою позицию и согласовал фестиваль. Правда, на запрос редакции официального ответа ведомство не дало: сославшись на загрузку, ответить пообещали в течение положенной по закону недели, то есть уже после мероприятия.

Зато удалось получить четкий ответ от комитета по благоустройству. Да, нагрузка на парк определенно опасна для объектов благоустройства, сообщили ФАН в этом ведомстве, в связи с чем в проведении шоу в парке организаторам отказано.

«Родные, простите нас»: потомки блокадников против Фестиваля света в Московском парке Победы

Федеральное агентство новостей связалось с заказчиком мероприятия, комитетом по туризму Санкт-Петербурга, и получило весьма подробный ответ. Там редакции сообщили, что опыт использования прилегающих к основной площадке территорий заимствован у стран, где такой подход применяется давно.

«Путем задействования в мероприятии нескольких смежных зон создается общая атмосфера праздника не только на основной площадке, но и на всех прилегающих территориях, — пояснила ФАН и. о. председателя комитета Нана Гвичия. — Основная площадка разгружается, и гости могут свободно посещать мероприятия, гуляя и общаясь.

Подобный тренд на расширение зоны проведения таких фестивалей мы наблюдали в Берлине, Амстердаме, Лионе, Москве и в других крупных городах. Хотелось бы также отметить, что Фестиваль света — это не только развлекательное, но и познавательное мероприятие, дающее всем его участникам возможность не только познакомиться с современными технологическими решениями, но и вспомнить историю города, лучше узнать его уникальную культуру».

По словам Гвичия, аллея Героев парка Победы — это место, где каждый может соприкоснуться с историей, вспомнить о великих исторических личностях, уроженцах Петербурга.

«Использование этой части парка и оформление ее тематическими инсталляциями, носящими исторический характер, дает возможность петербуржцам и гостям города ближе познакомиться с его историей и культурой, узнать о значимых событиях, произошедших в городе», — отметила она.

По мнению Наны Гвичия, тема космоса, цифровых технологий и будущего характерна для Санкт-Петербурга как города, идущего в ногу со временем.

«Размещение объектов фестиваля планируется на центральной аллее парка — аллее Героев, и в локациях, находящихся в непосредственной близости от детской площадки и парка аттракционов «Гагарин-парк», привлекающих большое количество детей, — продолжила Гвичия.

— В любом случае комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга будет действовать в рамках закона. Все инсталляции будут размещены в тех локациях, на которые будут даны официальные разрешения от соответствующих органов. Решение вопросов о размещении световых инсталляций проходит в рабочем режиме».

Резюмируем ответ из комитета: вопрос о переносе мероприятия не рассматривается, площадкой фестиваля станет СКК «Петербургский» и прилегающие к нему территории.

Кроме того, редакции сообщили, что 26 октября в администрации Московского района прошло совещание с участием председателя комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, депутата законодательного собрания Павла Зеленкова, а также нескольких представителей ветеранских и общественных организаций. Защитников парка Победы, по их словам, на эту встречу не приглашали.

Зато, как следует из протокола совещания, предоставленного редакции ФАН, другие общественники, присутствовавшие на мероприятии, сочли проведение праздника в парке Победы оправданным. Например, председатель «Союза защиты пожилых» Нина Анисимова не находит проведение фестиваля оскорбительным для захоронений, расположенных на его территории. Кроме того, в протоколе отражено, что Анисимова «приветствует привлечение внимания молодежи и жителей города к истории парка и города».

Ситуация сложилась, конечно, неоднозначная. С одной стороны, программа городских мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, утверждалась в правительстве «единым пакетом». Конкурсы на проведение фестиваля за 80 миллионов рублей уже выиграны, выкрутиться из сложившейся ситуации действительно сложно. Так же сложно, как оценить уместность шоу, с учетом того, что точных эскизов и указания локаций мероприятия нигде не выложено.

Не исключено, что световое шоу в парке действительно состоится. Тогда гостям праздника придется идти на гуляния мимо стариков с плакатами в руках, чтобы посмотреть на «говорящие лица» в кронах деревьев, растущих из земли, смешанной с пеплом сожженных ленинградцев.

Автор: Оксана Стронцева
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