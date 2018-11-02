Гигантские сани для покорения Арктики и Антарктики презентовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Первую в мире платформу, которая может перемещать крупногабаритные грузы в Антарктиде и Арктике, разработали в Санкт-Петербурге.

Конструкция представляет собой состоящие из жесткой металлической рамы размером 10 на 12 метров сани, которые могут перевозить грузы весом до 60 тонн на расстояние до полутора тысяч километров. Презентация платформы прошла в четверг, 1 ноября, в рамках пресс-тура «Интерфакс Северо-Запад».

Главный специалист Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Андрей Миракин отметил, что в настоящее время очень трудно углубиться внутрь Антарктики, так как не хватает техники для доставки грузов. Отметим, на металлических санях, оснащенных лыжами, перевозят до 20 тонн грузов, но часто бывают поломки, поэтому двигаться дальше возможно только после проведения сварочных работ.

Проект презентованной платформы разработали в Политехническом университете, а создали — на заводе имени «Комсомольской правды». В рамках проектировки использовалась технология «цифровых двойников», которую ранее применяли при создании проекта «Кортеж». Об этом рассказал проректор по перспективным проектам СПбГПУ Алексей Боровков, подчеркнув, что в течение суток проводятся порядка ста испытаний.

«Американцы делали свой проект три года, и у них это развалилось. Мы считаем, что они не учли все моменты. Мы не знаем наверняка, что будет с нашими санями, но благодаря «цифровому двойнику» мы будем точно понимать, где у нас возникла проблема, и найдем ее решение», — сообщил гендиректор НПО имени «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков.

Испытывать сани будут в январе следующего года возле станции «Прогресс» в Антарктике. Их проведет Андрей Миракин. Он рассказал, что работать придется в суровых условиях: изменчивая погода и каменистый ландшафт.

Специалисты намерены решить главную задачу — углубиться в материк и возвести там станцию в 2020–2021 годах. Об этом пишет «Политэксперт».