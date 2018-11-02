Молодым специалистам и предпенсионерам помогут найти работу в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Молодым специалистам и людям предпенсионного возраста помогут найти работу. Об этом пишут «Невские новости».

Данный вопрос обсудили на заседании комитета по законодательству городского парламента в пятницу, 2 ноября. Соответствующий законопроект, автором которого является депутат ЗакСа Денис Четырбок, был поддержан.

Согласно документу, компании и предприятия, в которых работают более ста сотрудников, должны будут выделять два места для несовершеннолетних, одиноких людей, многодетных отцов и матерей, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в данном случае речь идет и о лицах предпенсионного возраста.