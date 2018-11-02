Охранник больницы в Петербурге напал на пришедшую за справкой женщину
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Санкт-Петербург, 2 ноября. Охранник заломили руки женщине, которая пришла в петербургскую больницу, чтобы забрать справку. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел на территории Мариинской больницы, которая расположена на Литейном, 56. Охранник медучреждения заломил руки женщине, которая пришла в больницу, чтобы получить справку о смерти брата.
Однако такой документ можно получить в определенные часы. Об этом говорит женщине один из подошедших людей, который попытался закрыть камеру и прервать съемку.
По словам женщины, она хотела просто уточнить, готова ли документация.