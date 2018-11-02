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Охранник больницы в Петербурге напал на пришедшую за справкой женщину

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Охранник больницы в Петербурге напал на пришедшую за справкой женщину

Санкт-Петербург, 2 ноября. Охранник заломили руки женщине, которая пришла в петербургскую больницу, чтобы забрать справку. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на территории Мариинской больницы, которая расположена на Литейном, 56. Охранник медучреждения заломил руки женщине, которая пришла в больницу, чтобы получить справку о смерти брата.

Однако такой документ можно получить в определенные часы. Об этом говорит женщине один из подошедших людей, который попытался закрыть камеру и прервать съемку.

По словам женщины, она хотела просто уточнить, готова ли документация.

Автор: Алексей Громов
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