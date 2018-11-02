Мосты Петербурга не будут разводить в День народного единства

Санкт-Петербург, 2 ноября. Жителям и гостям города на Неве сообщают о том, что в День народного единства разводить мосты не будут. Соответствующую информацию передает «Мостотрест».

В ночь с воскресенья, 4 ноября, на понедельник, 5 ноября, не будут разводить мосты. Это связано с празднованием Дня народного единства. Данное решение было принято согласно постановлению правительства города «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге».

Ранее сообщалось о том, что лидирующие позиции в топ-5 событийных направлений в ноябрьские праздники занял Санкт-Петербург.