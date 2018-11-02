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Петербург возглавил топ-5 городов с самой интересной программой в праздники

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Петербург возглавил топ-5 городов с самой интересной программой в праздники

Санкт-Петербург, 2 ноября. Первое место в топ-5 событийных направлений в ноябрьские праздники занял город на Неве. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «ТурСтат».

Санкт-Петербург возглавил топ-лист с самой интересной программой на праздники, приуроченные ко Дню народного единства. Большей популярностью среди горожан и туристов пользуется Фестиваль света.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 ноября, у СКК «Петербургский» можно будет увидеть мультимедийное шоу в формате 3D, а с 20.00 до 23.30 пройдет световое и лазерное шоу с участием квадрокоптеров.

Отметим, в топ-лист городов с интересной праздничной программой вошли Нижний Новгород, Воронеж, Тула и Ялта.

Автор: Ксения Пудовкина
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