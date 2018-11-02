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Иномарка сбила пешехода на Площади Ленина в Петербурге

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Иномарка сбила пешехода на Площади Ленина в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Пешеход попал под машину 2 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

По предварительным данным, утром в пятницу, 2 октября, на Площади Ленина иномарка Renault Symbol сбила пешехода. Он получил серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего в медучреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Алексей Громов
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