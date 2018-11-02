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Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Петербурге

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Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Накануне Дня народного единства в Петербурге стартовала всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Петербурге

 

Участниками может стать любой житель России и зарубежья, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и даже гражданства. Возрастных ограничений также нет. Диктант позволит оценить уровень грамотности населения в вопросах этнографии и знаниях о народах, проживающих в России.

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Петербурге

 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, из которых 20 — общие для всех и 10 региональных вопросов, напрямую связанные с этнографией субъекта Федерации, в которой пишется Диктант.

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Петербурге

 

На выполнение задания каждому участнику даётся 45 минут. Правильные ответы и разбор ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября. Итоги Диктанта станут известны 12 декабря.

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Петербурге

 

Подобная акция проводится уже третий год подряд, в прошлом году к ней присоединились некоторые страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова.

Автор: Денис Машкин
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