Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Накануне Дня народного единства в Петербурге стартовала всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

Участниками может стать любой житель России и зарубежья, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и даже гражданства. Возрастных ограничений также нет. Диктант позволит оценить уровень грамотности населения в вопросах этнографии и знаниях о народах, проживающих в России.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, из которых 20 — общие для всех и 10 региональных вопросов, напрямую связанные с этнографией субъекта Федерации, в которой пишется Диктант.

На выполнение задания каждому участнику даётся 45 минут. Правильные ответы и разбор ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября. Итоги Диктанта станут известны 12 декабря.

Подобная акция проводится уже третий год подряд, в прошлом году к ней присоединились некоторые страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова.