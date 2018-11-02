Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Потребительская корзина петербуржцев не изменится до 2021 года

69
0 Оставить комментарий

Потребительская корзина петербуржцев не изменится до 2021 года

Санкт-Петербург, 2 ноября. Потребительская корзина в Санкт-Петербурге не изменится в течение трех лет. Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов «заморозил» ее до 2021 года.

«Основу потребительской корзины сегодня входят набор продуктов питания, промтовары, обязательные платежи, лекарства и услуги, необходимые жителям города для сохранения минимального уровня жизни», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» пресс-службу Смольного.

Отметим, для представителя трудоспособного слоя населения хлебобулочных изделий необходимо свыше 130 килограммов в год, для пенсионеров — почти сто, а для детей — около 80 килограммов. Такие данные приводят «Невские новости».

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.