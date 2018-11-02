Потребительская корзина петербуржцев не изменится до 2021 года

Санкт-Петербург, 2 ноября. Потребительская корзина в Санкт-Петербурге не изменится в течение трех лет. Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов «заморозил» ее до 2021 года.

«Основу потребительской корзины сегодня входят набор продуктов питания, промтовары, обязательные платежи, лекарства и услуги, необходимые жителям города для сохранения минимального уровня жизни», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» пресс-службу Смольного.

Отметим, для представителя трудоспособного слоя населения хлебобулочных изделий необходимо свыше 130 килограммов в год, для пенсионеров — почти сто, а для детей — около 80 килограммов. Такие данные приводят «Невские новости».