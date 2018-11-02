Жительница Петербурга сделала «харакири» мужу

Санкт-Петербург, 2 ноября. Сотрудники полиции задержали женщину, которая вспорола живот мужу в Санкт-Петербурге.

Страшный инцидент произошел в четверг, 1 ноября, около 22.30 в квартире, расположенной по Приморскому проспекту: 59-летняя женщина после пьяной ссоры ножом нанесла проникающее колото-резаное ранение живота с инвентрацией органов своему мужу. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Жену 58-летнего мужа сотрудники полиции задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.