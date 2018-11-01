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Проект станций Красносельско-Калининской линии метро подготовят к 2020 году

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Проект станций Красносельско-Калининской линии метро подготовят к 2020 году

Санкт-Петербург, 1 ноября. Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что в 2020 году в Главгосэкспертизу поступят проекты четырех станций метрополитена.

Речь идет о станциях «Броневой», «Черниговской», «Боровой» и «Обводного канала-2». К этому моменту должны изъять земли, предназначенные для строительства. Известно, что только половина территорий, которые предназначены для строительства метро, находятся в собственни Петербурга.

У другой половины земли есть владельцы. О сумме выкупа за землю пока не говорят. По словам вице-губернатора Северной столицы России Игоря Албина, проблем с земельными участками не будет.

Весь процесс проводится в установленном порядке, цену на землю определяет независимый оценщик, пишет «Петербургский дневник». Ранее сообщалось, что Красносельско-Калининская линия будет вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Автор: Ирина Селезнева
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