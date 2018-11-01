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Происшествия

Мужчина упал в Неву с Володарского моста в Петербурге

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Мужчина упал в Неву с Володарского моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. С Володарского моста в Петербурге упал в Неву неизвестный мужчина, очевидцы происшествия вызвали спасателей и скорую помощь, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 1 ноября. На помощь приехали сотрудники сразу двух пожарных частей и катер поисково-спасательной службы. Вытащить пострадавшего из Невы спасателям удалось только в районе дома 32 по Октябрьской набережной.

Мужчина уже не дышал, его положили на дне катера и начали проводить реанимационные мероприятия. Затем мужчину доставили на берег, где стояла машина реанимации.

Врачи констатировали смерть неизвестного, по предварительной информации, он захлебнулся в воде. Сотрудники МВД Невского района устанавливают личность погибшего.

Автор: Алексей Громов
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