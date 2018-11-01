Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Петербуржца похитили и вывезли в Ленобласть ради 2 млн рублей

53
0 Оставить комментарий

Петербуржца похитили и вывезли в Ленобласть ради 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 1 ноября. Правоохранительные органы задержали в Петербурге двух мужчин и женщину по подозрению в похищении человека ради выкупа, сообщили в региональном ГУ МВД России.

В ночь на 28 октября подозреваемые встретились на Большой Монетной улице с 38-летним мужчиной, которого избили и вывезли в деревню Черноушево. Его приковали наручниками и требовали два миллиона рублей.

По данным полиции, все фигуранты уголовного дела ранее работали с потерпевшим. В похищении принимала участие 27-летняя женщина. Позднее стражи порядка освободили пострадавшего и отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело о похищении, задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое