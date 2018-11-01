Президент РПЛ поддержал заявку Петербурга на финал Лиги чемпионов

Москва, 1 ноября. Президент Российской премьер-лиги по футболу Сергей Прядкин поддержал решение РФС о выдвижении Петербурга в качестве места для проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2021 году.

Петербург и Мюнхен хотят принимать Лигу чемпионов в 2021 году, заявки должны быть представлены до 15 февраля будущего года. Прядкин назвал эту идею хорошей, он отметил особую атмосферу на петербургском стадионе.

Глава РПЛ пообещал, что будет продвигать эту идею на своем уровне. Напомним, что Прядкин является членом стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА.

«Петербург Арена» принимала в этом году матчи чемпионата мира по футболу, в 2020 году здесь будут играть команды на этапе чемпионата Европы. Отмечается, что на арене Северной столицы России пройдут четыре встречи, передает «360».