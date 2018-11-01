«Газель» обрушила лепнину исторического здания в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Водитель «Газели» наехал на фасад памятника регионального значения — усадьбу графа Строганова, которая расположена на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге.

О происшествии сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Известно, что инцидент произошел 30 октября, когда водитель слишком близко припарковался у здания.

Петербуржцы раскритиковали неумелого водителя, по вине которого пострадал фасад здания. Стоимость нанесенного ущерба подсчитывается.

Фото с места ЧП свидетельствует о том, что водитель в этом районе города выполнял доставку мебели. Ранее сообщалось, что строитель сделал отверстие в фигуре ангела на лепнине другого исторического здания в Петербурге.