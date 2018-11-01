Петербургский охранник до полусмерти избил коллегу

Санкт-Петербург, 1 ноября. Накануне вечером в Петербург произошла драка между двумя охранниками, одному из них понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел около 20.00 на съемной квартире по улице Колокольная. Мужчины распивали алкогольные напитки, затем между ними произошел конфликт, который перерос в драку.

Уроженец Хабаровска 1972 года рождения избил коллегу из Новосибирска до полусмерти. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали ушиб головного моза, переломы черепа, его состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось о задержании судимого таксиста, который сбил 54-летнего местного жителя на Приморском шоссе.