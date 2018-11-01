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Таксиста-рецидивиста задержали за ДТП с летальным исходом в Петербурге

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Таксиста-рецидивиста задержали за ДТП с летальным исходом в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Правоохранительные органы задержали таксиста, который 29 октября сбил на смерть пешехода, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что задержанный не только сбил человка, но и врезался в спецтехнику. Таксист был ранее судим за разбой и хранение наркотиков. Отмечается, что в момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего задержанного за нарушение ПДД, что повлекло смерть человека. Ранее сообщалось, что неизвестный сбил двоих пенсионеров, переходивших дорогу в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
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