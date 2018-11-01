Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Российский футбольный союз (РФС) может выдвинуть Петербург в качестве города для проведения финала Лиги чемпионов 2021 года, сообщили в УЕФА.

На проведение турнира претендует и Мюнхен со своим известным стадионом «Арена-Мюнхен». Петербургский стадион уже принимал матчи ЧМ-2018 и здесь состоятся встречи в рамках ЧЕ-2020.

Процесса выбора места запустили 28 сентября, до 26 октября федерации разных стран мира должны обозначить свой интерес. Уже заявки подали Вена, Тбилиси, Севилья. В Кубке могут заинтересоваться Минск, Хельсинки, Белфаст и даже украинский Харьков.

Дедлайн по приему заявок — 15 февраля 2019 года, место финала будет известно в июне следующего года.