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Петербург и Владивосток в декабре свяжут новые авиарейсы

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Петербург и Владивосток в декабре свяжут новые авиарейсы

Владивосток, 1 ноября. Авиакомпания «ИрАэро» с 4 декабря открывает авиарейсы из Владивостока в Петербург, говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

В Северную столицу России из Владивостока летают только «Уральские авиалинии». Рейс будет выполняться по вторникам через Москву. Ивестно, что стоянка в столице составит 1 час, 20 минут, пассажиры будут находиться в транзитной зоне «Домодедово».

Отмечается, что базовы тариф из Властивостока в Петербурга и обратно составит 16,5 тысяч рублей в одну сторону. Для молодежи и инвалидов действуют пониженные тарифы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Пулково» приземлился самолет компании «Аэрофлот», в грузовом отсеке которого сработали датчики о пожаре.

Автор: Ирина Селезнева
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