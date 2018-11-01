Петербург и Владивосток в декабре свяжут новые авиарейсы

Владивосток, 1 ноября. Авиакомпания «ИрАэро» с 4 декабря открывает авиарейсы из Владивостока в Петербург, говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

В Северную столицу России из Владивостока летают только «Уральские авиалинии». Рейс будет выполняться по вторникам через Москву. Ивестно, что стоянка в столице составит 1 час, 20 минут, пассажиры будут находиться в транзитной зоне «Домодедово».

Отмечается, что базовы тариф из Властивостока в Петербурга и обратно составит 16,5 тысяч рублей в одну сторону. Для молодежи и инвалидов действуют пониженные тарифы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Пулково» приземлился самолет компании «Аэрофлот», в грузовом отсеке которого сработали датчики о пожаре.