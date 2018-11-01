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Беглов поручил создать рабочую группу по строительству ВСД в Петербурге

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Беглов поручил создать рабочую группу по строительству ВСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал активизировать строительство новой магистрали Восточный скоростной диаметр (ВСД), ее строительство начнется в августе следующего года.

Беглов на совещании в Смольном поручил создать рабочую группу по ВСД. Он отметил, что у руководства города есть успешный опыт строительства крупных объектов на условиях государственно-частного партнерства.

Губернатор подчеркнул, что у Петербурга был опыт строительства ЗСД от проектирования до эксплуатации, поэтому необходимо учесть все плюсы. Напомним, что новая магистраль является стратегическим проектом города на Неве.

Трасса стартует от ЗСД, затем будет пересекать Неву и подключится к КАД, окончательная реализация проекта намечена на 2024 год.

Автор: Ирина Селезнева
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