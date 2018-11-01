Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Восьмиклассник скончался в спецшколе в Колпино

117
0 Оставить комментарий

Восьмиклассник скончался в спецшколе в Колпино

Санкт-Петербург, 1 ноября. В Колпино в здании учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа скончался восьмиклассник.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело подростка 2001 года рождения без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в четверг в одной из палат спецшколы.

Труп был направлен в морг. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной смерти подростка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое