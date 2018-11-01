Восьмиклассник скончался в спецшколе в Колпино

Санкт-Петербург, 1 ноября. В Колпино в здании учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа скончался восьмиклассник.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело подростка 2001 года рождения без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в четверг в одной из палат спецшколы.

Труп был направлен в морг. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной смерти подростка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.