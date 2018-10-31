В Петербурге вступят в силу новые ограничения движения с 1 ноября

Санкт-Петербург, 31 октября. С 1 ноября вступают в силу новые ограничения движения в Петербурге, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

С 1 ноября по 20 декабря булет закрыто движение автотранспорта по Ярославскому проспекту из-за дорожных работ. С завтрашнего дня по 5 ноября на Аптекарской набережной будут прокладывать газопровод.

На Приморском проспекте у дома номер 42 с 2 ноября по 4 ноября рабочие начнут прокладку канализации, пишут «Невские новости».

Ранее синоптики сообщили, что петербургские дороги из-за неблагоприятных погодных условий влажные. Автомобилистам в условиях дождей и гололедицы следует держаться на безопасном расстоянии от впереди идущих автомобилей.