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В Петербурге загорелась пристройка у ЖК «Морская звезда»

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В Петербурге загорелась пристройка у ЖК «Морская звезда»

Санкт-Петербург, 31 октября. На перекрестке улиц Оптиков и Туристской в Петербурге загорелось строящееся здание ЖК «Морская звезда», видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Напротив улицы Туристской, 26 находится строящееся здание. На втором этаже пристройки загорелись 10 квадратных метров пенопласта. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся автосервис.

Автор: Ирина Селезнева
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