В Петербурге загорелась пристройка у ЖК «Морская звезда»

Санкт-Петербург, 31 октября. На перекрестке улиц Оптиков и Туристской в Петербурге загорелось строящееся здание ЖК «Морская звезда», видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Напротив улицы Туристской, 26 находится строящееся здание. На втором этаже пристройки загорелись 10 квадратных метров пенопласта. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся автосервис.