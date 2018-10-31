Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водителя оштрафовали за эротическую съемку в центре Петербурга

49
0 Оставить комментарий

Водителя оштрафовали за эротическую съемку в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 31 октября. Водитель из Петербурга заплатит штраф за нарушение ПДД после публикации в Сети ролика с девушкой, которая исполняет эротический танец на перекрестке.

Девушка в нижнем белье и с татуировкой находилась в дорогом автомобиле-кабриолете. Машина остановилась прямо на перекрестке на площади Восстания.

Танец отвлекал и пешеходов, переходивших дорогу, и других водителей. Известно, что за правонарушение ответит 24-летний местный житель, пишет «Ридус».

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое