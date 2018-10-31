Водителя оштрафовали за эротическую съемку в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 31 октября. Водитель из Петербурга заплатит штраф за нарушение ПДД после публикации в Сети ролика с девушкой, которая исполняет эротический танец на перекрестке.

Девушка в нижнем белье и с татуировкой находилась в дорогом автомобиле-кабриолете. Машина остановилась прямо на перекрестке на площади Восстания.

Танец отвлекал и пешеходов, переходивших дорогу, и других водителей. Известно, что за правонарушение ответит 24-летний местный житель, пишет «Ридус».