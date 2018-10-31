В Ленинградский зоопарк прибыли экзотические питомцы

Санкт-Петербург, 31 октября. В зоопарк Петербурга приехали новые обитатели, в зверинец добавили мартышек Бразза, эдипова тамарина, индийского калао и южноамериканскую мару.

Полутораметровая экзотическая птица калао стала украшением Ленинградского зоопарка. Из Чехии Петербург выписал самку эдипова тамарина, ее зовут Мышка. А вот мартышки Бразза оказались «русскими», они приехали из Ижевска.

Сейчас новых питомцев заселяют в вольер, им помогают адаптироваться к новым условиям. Известно, что обезьянок кормят салатом айсберг.

Еще одними интересными гостями из Нижнего Новгорода оказались самцы мары, это патагонцские зайцы, которые не сильно отличаются по окрасу от кроликов. Напомним, что зоопарки двух столиц переходят на зимнее время.