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В Петербурге вынесли приговор члену банды налетчиков на ювелирные магазины

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В Петербурге вынесли приговор члену банды налетчиков на ювелирные магазины

Санкт-Петербург, 31 октября. Петербургский суд вынес приговор в отношении Альберта Зассеева, обвиняемого в бандитизме и грабежах, сообщили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, подсудимый с 2014 по 2016 год входил в вооруженную группировку, которая грабила в Петербурге ломбарды и ювелирные магазины. Полиция задержала всех членов банды.

В ходе нападений было похищено золота и серебра на сумму в 27 млн рублей. Зассеев сотрудничал со следствием, суд признал его виновным, назначив 7 лет в колонии строгого режима. Суд удовлетворил требования потерпевших о компенсации ущерба.

Автор: Ирина Селезнева
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