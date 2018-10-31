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В Петербурге водитель Nissan сбил пенсионера на «зебре» и скрылся места ДТП

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В Петербурге водитель Nissan сбил пенсионера на «зебре» и скрылся места ДТП

Санкт-Петербург, 31 октября. В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, при котором водитель Nissan сбил пешехода на регулируемом переходе и скрылся с места инцидента, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем на спроспекте Просвещения. Иномарка сбила пожилого мужчину прямо на «зебре». Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали в машине скорой помощи пострадавшего.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, ведется поиск покинувшего место ДТП водителя. Ранее сообщалось, что семью из двух пенсионеров сбили в Северной столице России.

Автор: Ирина Селезнева
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