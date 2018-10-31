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Пропавшего подростка нашли мертвым в заброшенном доме в Ленобласти

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Пропавшего подростка нашли мертвым в заброшенном доме в Ленобласти

Санкт-Петербург, 31 октября. Подростка из Ленинградской области нашли мертвым в пустом закрытом доме, говорится в сообщении СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 27 октября, когда 16-летний подросток ушел из дома на улице Перовской в Луге. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Тело юноши обнаружили в частном доме на Смоленской улице. Здание долгое время пустовало. По предварительным данным, следов насилия на погибшем не обнаружено. Труп был направлен на экспертизу. Обстоятельства гибели молодого человека выясняются.

Автор: Ирина Селезнеа
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