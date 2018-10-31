Замерзшего пловца выловили из Крюкова канала в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Из Крюкова канала в Петербурге выловили мужчину, инцидент произошел 31 октября у Мариинского театра.

Пловец зацепился за опору моста и находился в воде. Пассажиры мимо проплывающего судна решили спасти продрогшего пострадавшего. Они сбросили в воду спасательный круг и помогли мужчине подняться на борт.

По какой причине одетый в черную куртку и шапку человек находился в воде неизвестно. Его отвели в кают-кампанию судна, где дали плед и горячего кипятка, чтобы согреться. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.