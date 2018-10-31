Власти Петербурга пообещали не поднимать цены на проезд в 2019 году

Санкт-Петербург, 31 октября. В Смольном пообещали заморозить цены на проезд в общественном транспорте в 2019 году.

Глава комитета по тарифам Алексей Корабельников во время обсуждения бюджета Петербурга в ЗакСе заявил, что цены повышать не будут. Вопрос о ценовой политике задал петербургский депутат Александр Егоров, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Самый популярный транспорт в Петербурге — метро, стоимость одного жетона — 45 рублей. Многие петербуржцы говорили, что им придется сократить другие расходы, чтобы продолжить пользоваться услугами метрополитена, если власти повысят цену на проезд.