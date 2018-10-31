В Невском районе Петербурга горит автосервис

Санкт-Петербург, 31 октября. На Дальневосточном проспекте в Петербурге загорелись гаражи, прибывшие на место происшествия спасатели борются с огнем.

Пожар произошел в Невском районе города. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров, в тушении огня задействованы 15 человек и три единицы спецтехники.

Отмечается, что при пожаре на автосервисе никто не пострадал. Очевидцы публикуют фото в соцсетях. Напомним, что один из мощных пожаров в Ленобласти произошел 19 октября при взрыве на заводе пиротехники. Погибли восемь человек.