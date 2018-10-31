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Петербургский «Водоканал» обвинили в загрязнении реки Славянка

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Петербургский «Водоканал» обвинили в загрязнении реки Славянка

Санкт-Петербург, 31 октября. Росприроднадзор возбудил дело об административном нарушении из-за загрязнения реки Славянка в Петербурге.

Ранее жители Невского района пожаловались на запах у реки. Инспекторы обнаружили мертвую рыбу возле Рыбацкого моста, выше по течению Славянки виднелись нефтяные пятна.

Источником загрязняющей воды стал «ОбщМет», подведомственный ГУП «Водоканал». Несколько предприятий сливают сточные воды в реку. Известно, что это не первый инцидент с загрязнением реки. Ранее это произошло осенью прошлого года и летом текущего года.

Автор: Ирина Селезнева
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