Петербургский «Водоканал» обвинили в загрязнении реки Славянка

Санкт-Петербург, 31 октября. Росприроднадзор возбудил дело об административном нарушении из-за загрязнения реки Славянка в Петербурге.

Ранее жители Невского района пожаловались на запах у реки. Инспекторы обнаружили мертвую рыбу возле Рыбацкого моста, выше по течению Славянки виднелись нефтяные пятна.

Источником загрязняющей воды стал «ОбщМет», подведомственный ГУП «Водоканал». Несколько предприятий сливают сточные воды в реку. Известно, что это не первый инцидент с загрязнением реки. Ранее это произошло осенью прошлого года и летом текущего года.