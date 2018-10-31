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Дело о гибели в ДТП заслуженной балерины Мариинки передали в суд Петербурга

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Дело о гибели в ДТП заслуженной балерины Мариинки передали в суд Петербурга

Санкт-Петербург, 31 октября. Следователи ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела после ДТП, в котором погибла балерина Мариинского театра Ольга Искандерова.

18 июня текущего года водитель Toyota на улице Марата сбил 74-летнюю заслуженную балерину Мариинки. Женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, скончалась на месте.

Уголовное дело в отношении 28-летнего водителя передали в Куйбышевский районный суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее сообщалось, что в Петербурге сбили семью пенсионеров, их отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

Автор: Ирина Селезнева
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