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Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем прошла в Петербурге

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Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. В Троице-Измайловском соборе в Петербурге состоялась панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Катастрофа произошла 31 октября 2015 года, когда лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. Самолет возвращался в Петербург из Шарм-эш-Шейха.

Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем прошла в Петербурге

На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто при крушении не выжил. Ранее на Марсовом поле в Северной столице прошла акция памяти жертв, родственники погибших и неравнодушные горожане выстроились в виде «живого самолета».

Они держали перед собой фото погибших. Петербуржцы считают, что такие акции помогают объединиться и поддержать семьи, которые лишились матерей, отцов и детей в этой трагедии.

Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем прошла в Петербурге

Автор: Ирина Селезнева
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