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Разыскиваемый за убийство гражданин Белоруссии попался на распитии алкоголя в Петербурге

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Разыскиваемый за убийство гражданин Белоруссии попался на распитии алкоголя в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Правоохранительные органы задержали в Петербурге гражданина Белоруссии за распитие спиртных напитков в общественном месте, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Задержанным оказался Валерий В., 1973 года рождения, который находится в федеральном розыске за убийство. Мужчине удавалось скрываться с лета 2015 года.

При себе гражданин Белоруссии имел иностранный паспорт, его арестовали.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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