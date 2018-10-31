Разыскиваемый за убийство гражданин Белоруссии попался на распитии алкоголя в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Правоохранительные органы задержали в Петербурге гражданина Белоруссии за распитие спиртных напитков в общественном месте, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Задержанным оказался Валерий В., 1973 года рождения, который находится в федеральном розыске за убийство. Мужчине удавалось скрываться с лета 2015 года.

При себе гражданин Белоруссии имел иностранный паспорт, его арестовали.