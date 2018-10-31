Семья пенсионеров попала в реанимацию после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Вечером 30 октября в одну из больниц Петербурга поступили два пенсионера после ДТП, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Пострадавшим оказался Виктор Ч. 1936 года рождения. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом таза, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его направили в реанимационное отделение.

Вместе с пенсионером в реанимацию попала и его супруга Валентина Ч, 1936 года рождения. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану теменной области, закрытый перелом лобной кости, перелом голеней.