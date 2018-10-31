В Петербурге задержали подозреваемого в развращении второклассника

Санкт-Петербург, 31 октября. Правоохранительные органы Петербурга задержали подозреваемого в развращении второклассника, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 30 октября в полицию обратилась местная жительница 1978 года рождения. По словам заявительницы, неработающий мужчина 1972 года рождения в своей квартире в городе Красное Село совершил развратные действия в отношении ее сына 2010 года рождения.

Мальчик учится во втором классе, он пришел домой к своему другу. Полиция задержала подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.