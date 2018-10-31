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Тела двух погибших найдены после опрокидывания лодки на озере в Ленобласти

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Тела двух погибших найдены после опрокидывания лодки на озере в Ленобласти

Санкт-Петербург, 31 октября. Тела двух погибших были найдены после того, как алюминиевая лодка перевернулась на озере Самро в Сланцевском районе в Ленинградской области. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону​​​.

По данным РИА Новости, на озере Самро произошел инцидент с опрокидыванием алюминиевой лодки. Были найдены тела двух погибших, а также сама лодка. По данным спасателей, в среду, 31 октября, специалисты продолжат поиски третьего человека, находившегося в судне для плавания.

Очевидцы рассказали, что в Сланцевском районе на озере Самро перевернулась лодка с тремя людьми. Об этом они рассказали оперативным службам. Причина опрокидывания пока неизвестна.

Ранее лодка с людьми на борту перевернулась в Якутии. После того, как лодка опрокинулась, два человека смогли спастись, одна женщина погибла, еще один человек пропал без вести. 

Тела двух погибших найдены после опрокидывания лодки на озере в Ленобласти

Автор: Алия Садыкова
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