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Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте

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Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте

Санкт-Петербург, 31 октября. Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По данным спасателей, при ЧП никто не пострадал. На данный момент возгорание ликвидировано.

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте

Огонь на улице Флотской, 4, в Кронштадте вспыхнул во вторник поздно вечером. По предварительным данным, в ремонтируемом складе загорелся мусор. Из-за опасности распространения огня на соседние здания пожару был присвоен повышенный уровень.

Федеральное агентство новостей публиковало видео, которое засняли очевидцы на месте ЧП.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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