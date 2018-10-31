Санкт-Петербург, 31 октября. Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По данным спасателей, при ЧП никто не пострадал. На данный момент возгорание ликвидировано.

Огонь на улице Флотской, 4, в Кронштадте вспыхнул во вторник поздно вечером. По предварительным данным, в ремонтируемом складе загорелся мусор. Из-за опасности распространения огня на соседние здания пожару был присвоен повышенный уровень.

Федеральное агентство новостей публиковало видео, которое засняли очевидцы на месте ЧП.