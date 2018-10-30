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Пожар разгорелся на складе в Кронштадте: ФАН публикует видео с места ЧП

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Пожар разгорелся на складе в Кронштадте: ФАН публикует видео с места ЧП

Санкт-Петербург, 30 октября. В Кронштадте вспыхнул пожар на ремонтируемом складе. Очевидцы ЧП передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

Инцидент произошел на Флотской улице, 4. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило спасателям в 21.35. На месте выяснилось, что на складе размером 10х20 метров загорелся мусор. Огнем было охвачено порядка 60 кв. метров. 

Из-за угрозы распространения огня на соседнее здание пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Как сообщают очевидцы, к этому моменту огонь удалось локализовать.

Информация о пострадавших не поступала.

Автор: Олеся Волкова
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