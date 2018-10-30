В Ленобласти могут запретить строить квартиры-студии

Санкт-Петербург, 30 октября. В Ленобласти могут запретить строительство жилых комплексов, включающих квартиры-студии. Данный вопрос обсудили в рамках заседания наблюдательного совета новостроек.

Глава региона Александр Дрозденко предложил с 1 января запретить строительство многоквартирных домов по проектам планировки, которые включают в себя студии и квартиры, общая площадь которых составляет менее 30 квадратных метров. Об этом пишут «Невские новости».

По словам Дрозденко, количество жителей области растет с каждым годом, также больше становится и жилья, однако возникает дефицит социальных объектов.