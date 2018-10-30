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Еще два участка трассы М-11 в Ленинградской и Новгородской областях будут платными

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Еще два участка трассы М-11 в Ленинградской и Новгородской областях будут платными

Санкт-Петербург, 30 октября. Два участка трассы М-11 в Ленинградской и Новгородской областях будут платными. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, до 7 июля 2110 года плату будут взимать при проезде по трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участках с 543 по 646 и с 646 по 684 километр.

Автомобилисты смогут выбрать и альтернативный бесплатный проезд, которые пролегает по участку проезжей части М-10 «Россия».

Ранее Медведев подписал распоряжение о начале использования на платной основе участков трассы М-11 в Тверской и Новгородской областях.

Автор: Алексей Громов
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