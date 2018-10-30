Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Движение по северному участку КАД в Петербурге откроют по четырем полосам

145
0 Оставить комментарий

Движение по северному участку КАД в Петербурге откроют по четырем полосам

Санкт-Петербург, 30 октября. Водителям в Санкт-Петербурге сообщают о том, что 31 октября движение по северному участку КАД откроют по четырем полосам. Об этом ФАН проинформировала ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина.

В частности, с 31 октября откроют движение по внутреннему кольцу КАД на участке от съезда к ТК «Китай-город» до съезда на ЗСД с ограничением скорости до 50 километров в час.

К настоящему дню специалисты провели работы по реконструкции дороги и расширили проезжую часть, также было проведено фрезерование покрытия и выполнено устройство новой системы водоотвода.

Отметим, в текущем году был заключен контракт на реконструкцию КАД и расширение проезжей части от станции Горская до Приозерского шоссе.

«Это позволит увеличить пропускную способность данного участка КАД с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки. Работы на объекте продлятся до ноября 2020 года», — отмечается в сообщении.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое