Хулиганы жестоко избили супружескую пару в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Двое мужчин в Санкт-Петербурге жестоко избили супружескую пару, сделавшую им замечание. Об этом пишет «Пятый канал».

Инцидент произошел ночью 27 октября на Юнтоловском проспекте. По предварительным данным известно, что супруги увидели двоих мужчин, справляющих нужду на двери кафе и салона красоты, после чего попытались пристыдить хулиганов, сделав им замечание.

В ответ мужчины набросились на супружескую пару и нанесли им многочисленные удары. Пострадавшие муж и жена в настоящее время находятся в больнице, сообщает 78.ru.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.