Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Хулиганы жестоко избили супружескую пару в Петербурге

99
0 Оставить комментарий

Хулиганы жестоко избили супружескую пару в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Двое мужчин в Санкт-Петербурге жестоко избили супружескую пару, сделавшую им замечание. Об этом пишет «Пятый канал».

Инцидент произошел ночью 27 октября на Юнтоловском проспекте. По предварительным данным известно, что супруги увидели двоих мужчин, справляющих нужду на двери кафе и салона красоты, после чего попытались пристыдить хулиганов, сделав им замечание.

В ответ мужчины набросились на супружескую пару и нанесли им многочисленные удары. Пострадавшие муж и жена в настоящее время находятся в больнице, сообщает 78.ru.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое